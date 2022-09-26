7-кратный чемпион NASCAR Джонсон больше не будет гоняться в IndyCar на полном расписании

Семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон, последние два года выступающий в IndyCar, объявил, что по окончании сезона-2022 перестанет гоняться в «формульной» серии на полном расписании. При этом, по словам пилота, он не намерен завершать карьеру и вскоре объявит о дальнейших спортивных планах.



«Не мог и просить о большем, переходя в IndyCar. В 2023 году я не буду выступать в этой серии на полном расписании, но по-прежнему ищу новые способы проверить себя и выступать в состязаниях», — написал Джонсон в социальных сетях.



Джимми Джонсон прославился в начале 2000-х, когда уже в дебютном сезоне в NASCAR Cup Series с ходу стал бороться за победы и выиграл три гонки. В 2006 году Джонсон впервые стал чемпионом Cup Series — самой престижной серии гонок сток-каров, а затем взял ещё четыре титула подряд. В общей сложности к 2016 году Джимми завоевал семь титулов и сравнялся с рекордами Ричарда Петти и Дэйла Устрашителя Эрнхардта.



Карьеру в NASCAR Cup Series Джонсон завершил в конце 2020 года, а с сезона-2021 стал выступать за «Ганасси» в IndyCar. Поначалу Джимми участвовал только в дорожных и уличных гонках, на которых много уступал соперникам и ни разу не финишировал в топ-10, но в этом году Джонсон также стартовал и на овалах — в Техасе он занял шестое место, а в Айове — пятое, показав свой лучший результат.



Кроме того, в последние два года Джонсон регулярно выступал в гонках на выносливость — в этой дисциплине он ещё не одержал ни одной победы, но трижды занимал второе место в «24 часах Дайтоны».

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