В «Мерседесе» вспомнили ГП России — 2021, где Хэмилтон установил историческое достижение

Команда Формулы-1 «Мерседес» вспомнила события прошлогоднего Гран-при России. В социальных сетях команда опубликовала фотографии, сделанные на финише российского этапа и после него.

«Год назад Льюис Хэмилтон творил историю», — написала команда в соцсетях.

На Гран-при России 2021 года Хэмилтон одержал сотую победу в карьере, став первым и пока единственным пилотом, достигшим такого количества выигранных гонок в Формуле-1.



После этапа в России Хэмилтон выиграл ещё три гонки, таким образом, дойдя до отметки в 103 победы в гонках Гран-при.



В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон пока не одерживал побед. На данный момент сезон-2022 — первый в карьере британца, в котором он не выиграл ни одной гонки.



Напомним, предыдущий рекорд по количеству побед принадлежал Михаэлю Шумахеру, на счету которого 91 выигранная гонка. Хэмилтон сравнялся с этим достижением на Гран-при Айфеля 2020 года, а превзошёл его на Гран-при Португалии того же года.