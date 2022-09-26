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Алексей Попов назвал пять быстрейших пилотов Формулы-1 на данный момент

Алексей Попов назвал пять быстрейших пилотов Формулы-1 на данный момент
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Российский комментатор Алексей Попов назвал пять быстрейших пилотов Формулы-1 на данный момент.

«Пять самых быстрых пилотов в чемпионате? Ферстаппен, Леклер. Думаю, никто спорить не будет. Хэмилтон — это три. Но я не по местам называю, не буду их распределять. Алонсо, несмотря на возраст, даже сейчас — это четыре. И, собственно, за пятое место дичайшее сражение разворачивается. Думаю, Джордж Расселл в нём пока впереди. Но, опять же, у него лучше машина.

Тот же Ландо Норрис — у него машина хуже, его меньше видно. Боттас хорошо начал и сдулся. Это в очередной раз опровергает все теории заговора. Поэтому Тото Вольф, увидев это много раз, сделал свои выводы, хотя это был его подопечный. Окон неплох, Гасли неплох, но это не то. Переса и Сайнса мы не рассматриваем, несмотря на хорошие машины. Албон хорош, но… Условно по Ферстаппену, Леклеру, Хэмилтону и Алонсо вопросов нет. По пятому вопросы, но пока Расселл», — сказал Попов в эфире своего YouTube-канала.

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