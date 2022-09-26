Хэмилтон рассказал, что для него имеет больше смысла, чем гонки

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о запущенном им в 2020 году Комитете Хэмилтона и совместном проекте Льюиса и команды «Мерседес» Ignite, направленного, в частности, на гранты в области образования.
«Когда ты видишь, что именно делается, какое у этого влияние, когда видишь детей, которые без программы Ignite не получили бы возможность, например, побывать на базе, это даёт очень многое. Но для этого нужно время, чтобы заложить фундамент. Особенно в области образования. Чтобы появилось больше инженеров из этнических меньшинств или малообеспеченных сообществ, нужно, чтобы прошли годы образования в университетах. Это нелёгкий путь.
Для меня это важно, в этом я вижу больше смысла жизни, чем в гонках. Со временем я осознал это. Я всегда говорил, что мне было интересно, как я получил свой шанс. Почему? Откуда у меня появились способности? Почему я справился? Что всё это значит? Нужна та платформа, которая будет иметь реальное влияние на возможности людей», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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