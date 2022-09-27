Росси: Пиастри отрубил руку, которая его кормила. Эта история останется с ним навсегда

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался об австралийце Оскаре Пиастре, который принял решение выступать за «Макларен», отказавшись от выступления за «Альпин».



«После ухода Алонсо Оскар был бы с нами. Мы с «Маклареном» примерно равны по силе. Но мы заводская команда. Это конкурентное преимущество. Он здесь вырос и всех тут знает. Мы продемонстрировали нашу преданность ему. Разве он не должен быть немного благодарен за это? В следующем году Оскар может показать хороший результат. Но, даже если он станет новым Михаэлем Шумахером, эта история останется с ним навсегда. Его поведению нет никаких оправданий. Он отрубил руку, которая его кормила, и вёл с нами игру», — приводит слова Росси Auto Motor und Sport.

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