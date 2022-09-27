Вассёр отреагировал на продление контракта «Альфа Ромео» с Чжоу

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал продление контракта с китайским гонщиком Гуаньюем Чжоу. О пролонгации соглашения на год было объявлено сегодня, 27 сентября.
«С нетерпением жду продолжения работы с Чжоу. С первого дня работы в команде, на прошлогодних тестах в Абу-Даби, он произвёл на меня впечатление своим подходом к работе. Мы знали, что он быстр, но то, как он адаптировался к Формуле-1 за такое короткое время, стало одним из лучших сюрпризов сезона.
Он очень хороший парень, и его личностные качества и отношение нравятся всем в команде. Здорово, что он часто задавал вопросы и учился как у инженеров, так и у Валттери. При этом он смог применять всю полученную информацию для того, чтобы прогрессировать. Теперь у него будет опыт, который он сможет использовать в следующем сезоне, и я уверен, что он сделает ещё один шаг вперёд, ведь мы продолжаем развивать команду», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
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