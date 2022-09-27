Баттон отреагировал на слова Окона, заявившего, что он один из лучших напарников Алонсо
Поделиться
Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон прокомментировал высказывание действующего пилота «Альпин» Эстебана Окона, заявившего, что, за исключением Льюиса Хэмилтона, он является самым конкурентным напарником в карьере испанского ветерана Фернандо Алонсо.
«Если посмотреть на карьеру Алонсо, то лишь один напарник был с ним на равных – Льюис. Все остальные выступали не лучше меня. Так что я думаю, что проявляю себя хорошо», – приводит слова Окона Motorsport Italia.
Баттон же, выступавший с Алонсо за «Макларен» и опередивший его по итогам сезона-2015, признался, что не согласен:
«Вынужден не согласиться», – написал британец в своих социальных сетях.
Ранее в интервью Баттон высказался о проблеме новичка Ф-1 австралийца Оскара Пиастри.
Новость по темеБаттон: Пиастри наживает себе врагов перед дебютом в Формуле-1
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
00:01
- 27 сентября 2022
-
23:34
-
22:04
-
20:34
-
19:59
-
19:16
-
18:24
-
18:23
-
16:40
-
16:02
-
15:56
-
15:52
-
15:36
-
14:41
-
13:38
-
12:56
-
12:45
-
12:27
-
12:01
-
11:41
-
11:04
-
10:11
- 26 сентября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:00
-
22:55
-
22:01
-
20:55
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
18:56
-
17:55
-
17:36
Партнерский контент