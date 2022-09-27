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Баттон отреагировал на слова Окона, заявившего, что он один из лучших напарников Алонсо

Баттон отреагировал на слова Окона, заявившего, что он один из лучших напарников Алонсо
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Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон прокомментировал высказывание действующего пилота «Альпин» Эстебана Окона, заявившего, что, за исключением Льюиса Хэмилтона, он является самым конкурентным напарником в карьере испанского ветерана Фернандо Алонсо.

«Если посмотреть на карьеру Алонсо, то лишь один напарник был с ним на равных – Льюис. Все остальные выступали не лучше меня. Так что я думаю, что проявляю себя хорошо», – приводит слова Окона Motorsport Italia.

Баттон же, выступавший с Алонсо за «Макларен» и опередивший его по итогам сезона-2015, признался, что не согласен:

«Вынужден не согласиться», – написал британец в своих социальных сетях.

Ранее в интервью Баттон высказался о проблеме новичка Ф-1 австралийца Оскара Пиастри.

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