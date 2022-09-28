Чагин: каждый сам решает, что ему важнее — карьера или преданность Родине

Глава «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о спортсменах, подписавших пресловутую бумагу от ФИА, позволяющую россиянам принимать участие в международных соревнованиях.



«Здесь пусть каждый гражданин Российской Федерации сам решает, как ему поступать в данной ситуации. Что ему важнее — карьера или преданность Родине. Но я осуждать никого не собираюсь», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.



Напомним, Чагин заявил, что в «КАМАЗе» отказались от подписания этой бумаги в связи с необходимостью осудить специальную военную операцию на Украине при подписи.



Из-за этого «КАМАЗ-мастер» не сможет принять участие в ралли-марафоне «Дакар» 2023 года. Об этом пресс-служба команды сообщила 28 сентября 2022 года.