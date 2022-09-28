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Чагин: просмотр «Дакара» по телевизору тоже полезен

Чагин: просмотр «Дакара» по телевизору тоже полезен
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Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о своём отношении к решению отказаться от поездки на ралли-марафон «Дакар»-2023.

«Это будет что-то новое для нас: посмотреть «Дакар» по телевизору. В следующем году у команды юбилей, 35 лет — конечно, начинается он вот так… Ну, что ж, увидим гонку со стороны. В принципе, это тоже полезно: посмотреть соревнование по мониторам и телеэкранам, со скамейки зрителя. Это тоже может оказать на спортсменов своё тренировочное воздействие», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, Чагин заявил, что в «КАМАЗе» отказались от подписания бумаги от ФИА в связи с необходимостью осудить специальную военную операцию на Украине при подписи.

Из-за этого «КАМАЗ-мастер» не сможет принять участие в ралли-марафоне «Дакар» 2023 года. Об этом пресс-служба команды сообщила 28 сентября 2022 года.

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