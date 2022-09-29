В «Мерседесе» не переживают из-за возможного ухода сотрудников в «Ауди»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что он не переживает из-за возможного ухода некоторых сотрудников команды в «Ауди».
«Пока никто из наших сотрудников не ушёл в «Ауди», но будут ситуации, при которых когда нынешние или бывшие специалисты «Мерседеса» перейдут туда, в этом можно быть уверенными. Рынок открыт, а между командами всегда происходят движения. От других производителей сотрудники переходят к нам, хотя мы не выпускаем пресс-релиз каждый раз, когда это происходит. Абсолютно нормальная ситуация.
Думаю, нашим главным соперником был и остаётся «Ред Булл», их база прямо за углом. Если говорить о переезде в Германию, барьер для ухода выше, и это не то, что беспокоит меня больше всего», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
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