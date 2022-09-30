Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал вторую смену гоночного инженера за сезон-2022. Напомним, Магнуссен начинал сезон с Эдом Риганом, однако он перешёл на офисную работу. Его временно заменял Доминик Хейнс на трёх Гран-при, после чего в команде пригласили на эту роль Марка Слейда.



«Я слишком часто менял гоночного инженера, и, кажется, немного сбился с пути. Я начал пробовать настройки, которые не имели никакого научного обоснования и больше основывались на интуиции. Это неприемлемо при работе в команде Формулы-1. Становится трудно, когда часто меняешь гоночных инженеров.



Сейчас я стараюсь сделать несколько шагов назад, может быть, даже вернуться к тому, что было в начале года, начать заново. Дело не в том, что у менябыли плохие инженеры. Я просто не смог выстроить крепкие отношения.



Марк Слейд? Я знаю его со времён выступлений в „Рено“, он был главным гоночным инженером команды, когда я был там в 2016 году. Он опытный парень, очень умный и компетентный, будет очень интересно привлечь его к работе и использовать весь его опыт и сообразительность. Мне важно, чтобы инженер понимал меня, знал сильные и слабые стороны и мог по-настоящему использовать сильные стороны в настройке машины. Важно построить такие отношения, при которых вам даже не нужно говорить, и гоночный инженер понимает, что вы имеете в виду. Именно такие отношения я надеюсь построить с Марком», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.

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