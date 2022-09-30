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Даниил Квят дебютирует в серии NASCAR Xfinity

Даниил Квят дебютирует в серии NASCAR Xfinity
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят дебютирует в серии NASCAR Xfinity на трассе Charlotte Motor Speedway ROVAL в команде Sam Hunt Racing, сообщается в официальном «твиттере» команды.

Ранее ожидалось, что он поедет в высшем дивизионе NASCAR Cup Series, где уже провёл две гонки.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, заняв седьмое место в личном зачёте.

В прошлом сезоне Даниил Квят был резервным пилотом «Альпин». До этого российский гонщик выступал за команду «Альфа Таури».

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