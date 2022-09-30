Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил слабый результат во второй тренировке Гран-при Сингапура

Ферстаппен объяснил слабый результат во второй тренировке Гран-при Сингапура
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«Думаю, мы неплохо начали этап, машина в первой тренировке работала отлично. Во второй тренировке мы захотели попробовать пару альтернативных вариантов. На замену нужных деталей ушло чуть больше времени, чем мы рассчитывали, последующие изменения тоже затянулись. Так что в итоге мы провели на трассе не так много времени.

По этой причине я бы не назвал показательными результаты второй тренировки, у нас есть пространство для прогресса. Пока сложно сказать, насколько хорошо сработали те изменения, что мы внесли. Нужно многое проанализировать», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022