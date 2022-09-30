Ферстаппен объяснил слабый результат во второй тренировке Гран-при Сингапура

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Думаю, мы неплохо начали этап, машина в первой тренировке работала отлично. Во второй тренировке мы захотели попробовать пару альтернативных вариантов. На замену нужных деталей ушло чуть больше времени, чем мы рассчитывали, последующие изменения тоже затянулись. Так что в итоге мы провели на трассе не так много времени.



По этой причине я бы не назвал показательными результаты второй тренировки, у нас есть пространство для прогресса. Пока сложно сказать, насколько хорошо сработали те изменения, что мы внесли. Нужно многое проанализировать», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.