Ферстаппен объяснил слабый результат во второй тренировке Гран-при Сингапура
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.
«Думаю, мы неплохо начали этап, машина в первой тренировке работала отлично. Во второй тренировке мы захотели попробовать пару альтернативных вариантов. На замену нужных деталей ушло чуть больше времени, чем мы рассчитывали, последующие изменения тоже затянулись. Так что в итоге мы провели на трассе не так много времени.
По этой причине я бы не назвал показательными результаты второй тренировки, у нас есть пространство для прогресса. Пока сложно сказать, насколько хорошо сработали те изменения, что мы внесли. Нужно многое проанализировать», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
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