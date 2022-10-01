Глава «Уильямса» объяснил, почему превышение бюджетного лимита должно строго наказываться

Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что превышение бюджетного лимита в Формуле-1 должно наказываться более строго, чем какие-либо нарушения команд, позволяющие добиться несправедливого преимущества на трассе.

«Нет гарантированной стратегии, которая позволит остаться в рамках бюджетного лимита. Но для тех, кто в него не укладывается, должно быть серьёзное наказание, так как если какая-либо команда превысит лимит расходов в этом сезоне, то, скорее всего, получит несправедливое преимущество для совершенствования болидов в следующем году.



За это нарушение нет смысла накладывать финансовые санкции. Это полностью противоречило бы правилам. Но, на мой взгляд, за него должна быть более серьёзная ответственность, чем за мошенничество с машиной на трассе», — приводит слова Капито Motorsport.

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