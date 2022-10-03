Стало известно, когда «Альфа Таури» объявит о контракте с Ником де Врисом
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27-летний нидерландский пилот Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури». Об этом информирует Racingnews365, ссылаясь на свои источники. По сведениям издания, о соглашении будет объявлено на следующей неделе. Официальное заявление будет сделано в преддверии Гран-при Японии, который состоится с 7 по 9 октября. О деталях соглашения пока ничего не сообщается.
Сообщается, что де Врис вёл переговоры с тремя гоночными коллективами, но выбор в итоге сделал в пользу итальянской команды. Теперь, как ожидается, Пьер Гасли перейдёт в «Альпин».
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Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о ситуации вокруг возможного перехода Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин».
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