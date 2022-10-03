Ральф Шумахер сделал резкое заявление о Вольфе после новости о нарушении «Ред Булл»

Бывший сотрудник руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа мог распространить слухи о том, что «Ред Булл» нарушил финансовый регламент в 2021 году. Об этом рассказал бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер. По его словам, близкий к Вольфу человек, который сейчас работает в Международной автомобильной федерации (ФИА), мог раскрыть информацию о деятельности австрийской команды.
«Мы все знаем, что доверенное лицо и бывший сотрудник Тото Вольфа сейчас работает в ФИА. ФИА должна провести внутреннее расследование, потому что такая информация просто не должна просачиваться наружу. Это только вредит Формуле-1, и виновата в этом может быть только эта организация. Но независимо от того, какой отчёт выйдет в среду, для меня Тото Вольф с его резкой критикой — неудачник, который всё ещё не переварил тот факт, что он потерял титул», — приводит слова Шумахера Daily Express со ссылкой на Sky Germany.
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