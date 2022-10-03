Оруджев объяснил, почему Ферстаппен допустил ошибку на Гран-при Сингапура

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев дал комментарий по поводу ошибки Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура во время атаки на Ландо Норриса («Макларен»).
«Асфальт подсыхает, сама трасса непростая — легко ошибиться. У Ферстаппена, пожалуй, это одна из первых ошибок в этом году. Надо понимать контекст: у тебя запас 100 очков в чемпионате, борьба за пятое место — вообще делай, что хочешь. Ещё и напарник привезёт много очков. Уверен, если бы он считал каждое очко в чемпионате, то этой попытки обгона не было», — написал Оруджев в своей колонке.
Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Перес, на счету которого 235 очков.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
- 3 октября 2022
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:29
-
13:52
-
12:54
-
12:13
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50