Оруджев объяснил, почему Ферстаппен допустил ошибку на Гран-при Сингапура

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев дал комментарий по поводу ошибки Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура во время атаки на Ландо Норриса («Макларен»).

«Асфальт подсыхает, сама трасса непростая — легко ошибиться. У Ферстаппена, пожалуй, это одна из первых ошибок в этом году. Надо понимать контекст: у тебя запас 100 очков в чемпионате, борьба за пятое место — вообще делай, что хочешь. Ещё и напарник привезёт много очков. Уверен, если бы он считал каждое очко в чемпионате, то этой попытки обгона не было», — написал Оруджев в своей колонке.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Перес, на счету которого 235 очков.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: