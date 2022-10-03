Мик Шумахер: Расселл выбрал неправильное место для обгона, это разрушило мою гонку

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал столкновение с Джорджем Расселлом на Гран-при Сингапура.
«Столкновение с Расселлом разрушило нашу гонку. Конечно, он был немного быстрее нас, но в этой ситуации он выбрал неправильно место для попытки обгона. Сухая траектория была занята мной. Это была проигрышная ситуация для нас обоих, и, вероятно, стоила нам очков», — приводит слова Мика Шумахера Speedweek.
Гран-при Сингапура. Гонка:
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02:15.238.
2. Шарль Леклер («Феррари») +7.595.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.305.
4. Ландо Норрис («Макларен») +26.133.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58.282.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:01.330.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:03.825.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:05.032.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:06.515.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:14.576.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:33.844.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:37.610.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.
Юки Цунода («Альфа Таури»)
Эстебан Окон («Альпин»)
Александер Албон («Уильямс»)
Фернандо Алонсо («Альпин»)
Николас Латифи («Уильямс»)
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.
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