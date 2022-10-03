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Экс-босс «Мерседеса» призвал применить «драконовские меры» за превышение лимита расходов

Экс-босс «Мерседеса» призвал применить «драконовские меры» за превышение лимита расходов
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Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг высказал мнение о ситуации с командой «Ред Булл» и её возможном нарушении финансового регламента в прошлом сезоне.

«Это один из важнейших аспектов всего регламента Формулы-1. Если вы не соблюдаете его, то всё остальное вообще не имеет значения. Суммы должны быть тщательно проверены. Стоит дождаться, пока результаты не будут опубликованы. Если превышение лимита можно доказать, то меры должны быть драконовскими. Это серьёзное нарушение правил», — приводит слова Хауга Motorsport-Total.

Напомним, ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн в 2021 году. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены в ближайшее время.

Финансовый регламент предполагает, что штраф будет незначительным, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета, и предусматривает более серьёзное наказание, если нарушение превышает этот предел. Это может быть снятие очков или урезание бюджета на следующий сезон.

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