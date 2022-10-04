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После ГП Сингапура журналисты стали тиражировать цитату Вассёра о сходах из-за Латифи

После ГП Сингапура журналисты стали тиражировать цитату Вассёра о сходах из-за Латифи
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После завершения Гран-при Сингапура портал ESPN в своих социальных сетях вспомнил цитату Фредерика Вассёра, которую он произнёс на пресс-конференции перед Гран-при Нидерландов в начале сентября.

«Сходы — это не вопрос удачи или неудачи. Иногда к ним приводят технические проблемы, иногда проблемы с двигателями, иногда Латифи», — сказал тогда Вассёр.

Напомним, на Гран-при Сингапура именно Николас Латифи стал причиной схода гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу. После столкновения гонщика «Уильямса» и китайского пилота гонка завершилась для обоих.

После гонки Латифи был признан виновным в аварии и наказан потерей пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Японии. Кроме того, в суперлицензию канадца были добавлены два штрафных балла.

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