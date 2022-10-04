«Вот почему я совсем не доволен». Карлос Сайнс — о 3-м месте на Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлении на Гран-при Сингапура, где он показал третий результат.
«Я думаю, что ключевым фактором является вопрос уверенности, и, когда попадаешь в непростые ситуации, дальше одно тянет за собой другое, нарастая как снежный ком. В общем, я буду работать над уверенностью. Вместе с инженерами постараюсь разобраться с этим вопросом, чтобы понять, что я мог бы сделать лучше, что мы можем предпринимать в таких условиях.
Думаю, что я не могу быть счастлив, потому что хотел оказать некоторое давление вместе с Шарлем на Чеко. Мы оба могли это сделать. Но мне просто не хватило темпа, и это то, на что мне нужно обратить внимание. Вот почему я совсем не доволен, ведь обычно я хорошо пилотирую в таких условиях, и это моя сильная сторона», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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