Капито рассказал, когда «Уильямс» объявит второго пилота на сезон-2023

Руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что команда примет решение по второму пилоту после окончания нынешнего сезона.
«Весь рынок находится в движении. Каждый день что-то меняется. Мы не оказываем на себя никакого давления, но это не значит, что мы не можем принять решение раньше. Но, скорее всего, решение о том, кто будет выступать в команде в следующем году, будет принято только после окончания нынешнего сезона — думаю, вскоре после Абу-Даби или через неделю-две.
В ситуации, в которой мы находимся, у нас есть возможность обратить внимание на молодого гонщика, на которого можно положиться в долгосрочной перспективе. Он должен будет находиться под вашим контролем. Так, чтобы мы не беспокоились о том, что готовим его к другой команде», — приводит слова Капито GrandPX.NEWS.
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