Джордж Расселл рассказал о концепте болида «Мерседеса» на 2023 год

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о планах команды на болид, который она представит в следующем году.
«У нас есть цель, а это большой плюс. Мы знаем, к чему стремимся. Сможем ли мы достичь цели? Я более чем уверен. Очевидно, мы не знаем, насколько наши соперники прибавят за зиму, но у меня нет сомнений, что к 2023 году у нас будет более совершенная машина на всех видах трасс.
Мы проводим серьёзный анализ гонок, в которых мы были конкурентами, и гонок, где не были, чтобы понять, почему так получилось. Думаю, нам удалось понять, почему на определённых трассах мы были быстрее.
Не хочу вдаваться в подробности, мы много работали над этим, но я надеюсь, мы будем иметь преимущество в следующем году. Не хочется говорить ничего, что могло бы принести выгоду соперникам.
Мы прошли через достаточное количество гонок и ситуаций, чтобы нас не заставали врасплох. У нас были проблемы с дельфинированием, управлением, днищем, столько всего, но теперь мы верим, что у нас есть направление», – приводит слова пилота Sky Sports.
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