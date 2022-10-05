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В «Мерседесе» обнаружили причину провала в сезоне-2022 и пообещали устранить её за зиму

В «Мерседесе» обнаружили причину провала в сезоне-2022 и пообещали устранить её за зиму
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт сообщил, что команда нашла ошибку, допущенную при проектировке нового болида, из-за которой столкнулась с проблемами в сезоне-2022. По словам Эллиота, эта ошибка будет исправлена за время зимнего перерыва.

«Если обернуться назад на процесс разработки болида, то я могу указать на один момент в прошлом году, когда мы сделали кое-что не так, допустили ошибку. Глядя на перепады производительности команды в этом году, вы можете увидеть, что в течение сезона мы пытались исправить эту ошибку. Благодаря этому наша производительность менялась в лучшую сторону. Но мы не можем полностью исправить эту ошибку в ближайшее время — сделаем это за зимний перерыв», — приводит слова Майка Эллиота The Race.

«Мерседес» за пять гонок до конца сезона занимает лишь третье место в Кубке конструкторов.

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