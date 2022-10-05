Источник: в «Хёндэ» заинтересованы в сотрудничестве с «Ред Булл»

Автомобильная компания «Хёндэ» ведёт переговоры с «Ред Булл» о возможном сотрудничестве с 2026 года, сообщает GP33.nl. По информации источника, корейский автопроизводитель хотел бы получить возможность использовать свой бренд на силовых установках «Ред Булл» в обмен на спонсорскую поддержку.
Таким образом, корейцы могли бы прийти в Формулу-1, серьёзно сэкономив в финансовом плане, поскольку им не пришлось бы с нуля производить свои двигатели Формулы-1.
Кроме того, как сообщает источник, в сотрудничестве с «Ред Булл» заинтересованы и в «Форде».
Третьим же кандидатом на работу с «Ред Булл» называют «Хонду», чьи логотипы вернутся на болиды австрийской команды уже на следующем Гран-при в Японии.
Напомним, ранее «Ред Булл» продлил и расширил сотрудничество с «Хондой» до конца 2025 года. При этом, по слухам, в «Хонде» уже обсудили планы по полноценному участию в качестве поставщика двигателей уже с 2023-го — теоретически с этого года может вернуться брендинг «Хонды».
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