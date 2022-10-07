«Это же не ракетостроение». Ферстаппен высказался об ошибке команды в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об ошибке команды в квалификации Гран-при Сингапура.



«Это же не ракетостроение. Я имею в виду, что нужно просто следить за уровнем топлива. Так что нам не нужно ничего менять. Если вы заправили машину на пять кругов, то вы можете проехать только пять кругов, не шесть. Об этом можно говорить часами, но ситуация от этого не изменится.



Но дело было не только в этом. У нас была очень плохая пятница с точки зрения количества кругов, так что там что-то пошло не так. Мы не могли ничего пробовать, потому что тренировка была под дождём. В итоге это прошло с нами до гонки. Получились очень грязные выходные, это был пример того, как не должен складываться уикенд. Так что это даёт нам важный урок», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.