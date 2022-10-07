Шумахер сделал заявление об аварии в 1-й тренировке ГП Японии, из-за которой пропустил 2-ю

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своей аварии в самой концовке первой тренировки Гран-при Японии. Напомним, сразу после клетчатого флага Мик разбил автомобиль, который вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате «Хаас» будет вынужден заменить шасси.
«Было довольно влажно, и, к сожалению, случился момент с аквапланированием, который закончился тем, что мы потеряли заднюю часть болида. Было упущено и время, и завтра нам предстоит проделать большую работу. Но уже могу сказать, что трасса великолепна, ощущения от пилотирования замечательные, так что, надеюсь, мы в хорошей ситуации. Завтра дождя быть не должно, так что посмотрим, что мы сможем предпринять», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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