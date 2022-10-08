Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Японии, Леклер — третий

На трассе «Сузука» завершилась третья тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.



Напарник Ферстаппена Серхио Перес по итогам тренировки оказался на пятой позиции, не сумев нормально завершить вторую квалификационную попытку из-за трафика.



Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка:

Результаты готовятся...