Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы в квалификации Гран-при Японии

Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы в квалификации Гран-при Японии
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик занял первое место.

Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул его напарник Карлос Сайнс.

«Невероятно пилотировать здесь — особенно в квалификации, когда меньше топлива. Приятно быть на поуле, но я в целом рад быть здесь. На втором круге возникли проблемы, но и первого в итоге хватило. В эпизоде с Норрисом немного не повезло — Ландо чуть не врезался в меня, но, к счастью, контакта удалось избежать. Посмотрим, что будет завтра, у нас хорошая машина, и я с нетерпением жду гонки», — сказал Ферстаппен после квалификации.

Новость по теме
Сайнс рассказал, какая ошибка лишила его поул-позишен

Самые яркие Гран-при Японии.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022