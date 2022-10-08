Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы в квалификации Гран-при Японии
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик занял первое место.
Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул его напарник Карлос Сайнс.
«Невероятно пилотировать здесь — особенно в квалификации, когда меньше топлива. Приятно быть на поуле, но я в целом рад быть здесь. На втором круге возникли проблемы, но и первого в итоге хватило. В эпизоде с Норрисом немного не повезло — Ландо чуть не врезался в меня, но, к счастью, контакта удалось избежать. Посмотрим, что будет завтра, у нас хорошая машина, и я с нетерпением жду гонки», — сказал Ферстаппен после квалификации.
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