Сайнс рассказал, какая ошибка лишила его поул-позишен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик занял третье место.

Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер.

«У меня получился очень чистый круг — кроме последнего сектора, где я допустил пробуксовку. Обидно проиграть всего полдесятой поулу. Думаю, что эта половина десятой возникла из-за меня — если бы не она, у нас были бы все шансы быть на поуле. Завтра очень важную роль сыграет погода — будет дождь, но мы не знаем, когда именно. При старте с третьей позиции у нас всё равно хорошие шансы, чтобы побороться завтра с Максом», — сказал Сайнс после квалификации.

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