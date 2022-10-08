Расселл разочарован результатом квалификации Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик показал восьмое время. Его напарник Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции.
«Восьмое место — это не то, на что мы рассчитывали здесь в квалификации. Не ожидали, что будем бороться с «Ред Булл» и «Феррари», но в итоге мы уже далеко от них. Сегодня у нас фактически была своя битва с «Альпин». Мы знаем, что у нашей машины большое лобовое сопротивление. На такой трассе нужна хорошая прижимная сила и высокая скорость на прямых, а там мы обычно проигрываем.
В команде попытаются исправить эту проблему к следующему году, для этого нужно время. Думаю, во время гонки мы будем быстрее, чем сегодня. Наши длительные заезды во время третьей тренировки были довольно неплохими. Но я не уверен, что этого будет достаточно для борьбы с четырьмя лучшими машинами», — сказал Расселл после квалификации.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
- 8 октября 2022
-
12:42
-
12:38
-
12:36
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:38
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:29
-
10:18
-
09:32
-
07:45
-
07:04
-
03:43
-
03:12
-
03:06
-
03:05
-
02:00
-
00:53
-
00:50
- 7 октября 2022
-
22:57
-
21:53
-
20:46
-
19:51
-
19:19
-
18:11
-
17:34
-
16:31
-
15:20
-
14:29
-
13:24