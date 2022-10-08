Расселл разочарован результатом квалификации Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик показал восьмое время. Его напарник Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции.



«Восьмое место — это не то, на что мы рассчитывали здесь в квалификации. Не ожидали, что будем бороться с «Ред Булл» и «Феррари», но в итоге мы уже далеко от них. Сегодня у нас фактически была своя битва с «Альпин». Мы знаем, что у нашей машины большое лобовое сопротивление. На такой трассе нужна хорошая прижимная сила и высокая скорость на прямых, а там мы обычно проигрываем.

В команде попытаются исправить эту проблему к следующему году, для этого нужно время. Думаю, во время гонки мы будем быстрее, чем сегодня. Наши длительные заезды во время третьей тренировки были довольно неплохими. Но я не уверен, что этого будет достаточно для борьбы с четырьмя лучшими машинами», — сказал Расселл после квалификации.

Новость по теме В «Мерседесе» объяснили провальное выступление в квалификации Гран-при Японии

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.