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Расселл разочарован результатом квалификации Гран-при Японии

Расселл разочарован результатом квалификации Гран-при Японии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик показал восьмое время. Его напарник Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции.

«Восьмое место — это не то, на что мы рассчитывали здесь в квалификации. Не ожидали, что будем бороться с «Ред Булл» и «Феррари», но в итоге мы уже далеко от них. Сегодня у нас фактически была своя битва с «Альпин». Мы знаем, что у нашей машины большое лобовое сопротивление. На такой трассе нужна хорошая прижимная сила и высокая скорость на прямых, а там мы обычно проигрываем.

В команде попытаются исправить эту проблему к следующему году, для этого нужно время. Думаю, во время гонки мы будем быстрее, чем сегодня. Наши длительные заезды во время третьей тренировки были довольно неплохими. Но я не уверен, что этого будет достаточно для борьбы с четырьмя лучшими машинами», — сказал Расселл после квалификации.

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