Квят опередил напарника по итогам квалификации NASCAR Cup в Шарлотте, показав 33-е время

Российский гонщик Даниил Квят стал 33-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series на «ровале» в Шарлотте. По итогам квалификации россиянин показал результат 1:22.940. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 36-м.
Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Джои Логано, показавший по итогам решающей части квалификации результат 1:20.755. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Уильям Байрон. Третьим по итогам квалификации оказался Даниэль Суарес.
Напомним, ранее Квят показал 24-й результат по итогам квалификации гонки второго по значимости дивизиона NASCAR — Xfinity.
NASCAR. Стартовое поле
1. Джои Логано
2. Уильям Байрон
3. Даниэль Суарес
4. Тайлер Реддик
5. Остин Синдрик.
33. Даниил Квят
36. Лорис Хеземанс.
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