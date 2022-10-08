Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят опередил напарника по итогам квалификации NASCAR Cup в Шарлотте, показав 33-е время

Квят опередил напарника по итогам квалификации NASCAR Cup в Шарлотте, показав 33-е время
Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят стал 33-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series на «ровале» в Шарлотте. По итогам квалификации россиянин показал результат 1:22.940. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 36-м.

Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Джои Логано, показавший по итогам решающей части квалификации результат 1:20.755. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Уильям Байрон. Третьим по итогам квалификации оказался Даниэль Суарес.

Напомним, ранее Квят показал 24-й результат по итогам квалификации гонки второго по значимости дивизиона NASCAR — Xfinity.

NASCAR. Стартовое поле

1. Джои Логано
2. Уильям Байрон
3. Даниэль Суарес
4. Тайлер Реддик
5. Остин Синдрик.
33. Даниил Квят
36. Лорис Хеземанс.

Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так? Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022