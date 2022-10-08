Квят опередил напарника по итогам квалификации NASCAR Cup в Шарлотте, показав 33-е время

Российский гонщик Даниил Квят стал 33-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series на «ровале» в Шарлотте. По итогам квалификации россиянин показал результат 1:22.940. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 36-м.



Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Джои Логано, показавший по итогам решающей части квалификации результат 1:20.755. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Уильям Байрон. Третьим по итогам квалификации оказался Даниэль Суарес.



Напомним, ранее Квят показал 24-й результат по итогам квалификации гонки второго по значимости дивизиона NASCAR — Xfinity.



NASCAR. Стартовое поле



1. Джои Логано

2. Уильям Байрон

3. Даниэль Суарес

4. Тайлер Реддик

5. Остин Синдрик.

33. Даниил Квят

36. Лорис Хеземанс.