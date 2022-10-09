Отец погибшего Бьянки раскритиковал организаторов Гран-при Японии за выезд трактора

Филипп Бьянки, отец бывшего пилота Жюля Бьянки, скончавшегося после столкновения с трактором во время гонки, раскритиковал организаторов Гран-при Японии. После аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса маршалы разрешили выехать на обочину трассы трактору — в тот момент, когда мимо проезжали гоночные болиды. При этом пилоты не были предупреждены о появлении эвакуационной техники. Весь пелотон проехал мимо трактора, когда на трассе был режим сейфти-кара, а Пьер Гасли — когда уже было объявлено о красном флаге.



«Никакого уважения к жизни пилота. Никакого уважения к памяти Жюля. Удивительно», — написал отец Жюля в соцсетях.



В 2014 году Бьянки получил смертельные травмы, когда вылетел с трассы и врезался в трактор, эвакуировавший болид Адриана Сутиля. Произошло это на той же самой трассе Гран-при Японии.