«Это неприемлемо!» Гонщики Ф-1 раскритиковали выезд на трассу трактора

Гонщики Формулы-1 остались очень недовольны работой маршалов на Гран-при Японии. После аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса маршалы разрешили выехать на обочину трассы трактору — в момент, когда мимо проезжали гоночные болиды. При этом пилоты не были предупреждены о появлении эвакуационной техники. Весь пелотон проехал мимо трактора, когда на трассе был режим сейфти-кара, а Пьер Гасли — когда уже было объявлено о красном флаге.
«Боже… Что это за трактор? Что за трактор на трассе? Я проехал рядом с ним. Это неприемлемо! Что произошло? Не могу поверить», — заявил Гасли по радио.
«В следующий раз они должны информировать нас, что на трассе чёртов трактор. Я знаю, что мы позади сейфти-кара, но в 12-м повороте...», — поддержал коллегу Себастьян Феттель.
Напомним, в 2014 году Жюль Бьянки получил смертельные травмы, когда вылетел с трассы и врезался в трактор, эвакуировавший болид Адриана Сутиля.
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