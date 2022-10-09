Ландо Норрис — о выезде трактора: что за чёрт? Как такое произошло?
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал действия организаторов Гран-при Японии Формулы-1, выпустивших на трассу эвакуационный трактор и не предупредивших об этом гонщиков. Особенно опасной эта ситуация была для французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который на высокой скорости догонял пелотон после своего пит-стопа.
«Что за чёрт? Как такое произошло? Мы в такой ситуации потеряли человеческую жизнь несколько лет назад. Мы рискуем своими жизнями, особенно в подобных условиях. Мы хотим гоняться. Но такое… Это неприемлемо», — написал Норрис в своём аккаунте в «Твиттере».
Ранее отец погибшего гонщика «Маруси» Жюля Бьянки Филипп раскритиковал организаторов Гран-при Японии за выезд трактора.
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