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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, гонку останавливали более чем на два часа

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, гонку останавливали более чем на два часа
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На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии. Гонка после старта из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса была остановлена более чем на два часа. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Она была завершена через три часа после прогревочного круга

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, однако в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым.

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. В топ-10 также вошли Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин», и Фернандо Алонсо из «Альпин».

Формула-1. Гран-при Японии

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов
  2. Серхио Перес («Ред Булл») +27,066
  3. Шарль Леклер («Феррари») +31,763
  4. Эстебан Окон («Альпин») +39,685
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +40,326
  6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +46,358
  7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46,369
  8. Джордж Расселл («Мерседес») +47,661
  9. Николас Латифи («Уильямс») +1:10,143
  10. Ландо Норрис («Макларен») +1:10,782
  11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:12,877
  12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:13,904
  13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15,599
  14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:26,016
  15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:26,496
  16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:27,043
  17. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:28,091
  18. Мик Шумахер («Хаас») +1:32,523
  19. Алекс Албон («Уильямс») сошёл на 2-м круге
  20. Карлос Сайнс («Феррари») сошёл на 2-м круге
Формула-1 2022. Этап 18, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
09 октября 2022, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
3:01:44.004
2
Серхио Перес
Red Bull
+27.066
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.763
Комментарии
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