Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, гонку останавливали более чем на два часа

На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии. Гонка после старта из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса была остановлена более чем на два часа. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Она была завершена через три часа после прогревочного круга



Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, однако в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым.

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. В топ-10 также вошли Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин», и Фернандо Алонсо из «Альпин».

Формула-1. Гран-при Японии