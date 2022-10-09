Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, гонку останавливали более чем на два часа
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На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии. Гонка после старта из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса была остановлена более чем на два часа. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Она была завершена через три часа после прогревочного круга
Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, однако в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым.
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. В топ-10 также вошли Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин», и Фернандо Алонсо из «Альпин».
Формула-1. Гран-при Японии
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов
- Серхио Перес («Ред Булл») +27,066
- Шарль Леклер («Феррари») +31,763
- Эстебан Окон («Альпин») +39,685
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +40,326
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») +46,358
- Фернандо Алонсо («Альпин») +46,369
- Джордж Расселл («Мерседес») +47,661
- Николас Латифи («Уильямс») +1:10,143
- Ландо Норрис («Макларен») +1:10,782
- Даниэль Риккардо («Макларен») +1:12,877
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:13,904
- Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15,599
- Кевин Магнуссен («Хаас») +1:26,016
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:26,496
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:27,043
- Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:28,091
- Мик Шумахер («Хаас») +1:32,523
- Алекс Албон («Уильямс») сошёл на 2-м круге
- Карлос Сайнс («Феррари») сошёл на 2-м круге
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