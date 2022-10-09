Серхио Перес: борьба с Леклером была очень жёсткой
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от Гран-при Японии. Представитель Мексики финишировал третьим, но из-за штрафа гонщика «Феррари» Шарля Леклера в итоговом протоколе занял второе место.
«Борьба с Леклером была очень жёсткой. Я пошёл в атаку в самом конце, но он отбивался изо всех сил и в какой-то момент выдавил меня, так что я считаю, что Шарль заслужил штраф.
Очень приятно подняться на подиум здесь, в домашней гонке для «Хонды», на глазах таких замечательных болельщиков. Второе место — хороший результат. Надеюсь, этот импульс позволит нам хорошо выступать до конца сезона», — приводит слова Переса SkySports.
Победителем гонки стал напарник Переса, Макс Ферстаппен. Он также завоевал титул чемпиона мира.
Новость по темеМакс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1
Комментарии
- 9 октября 2022
-
13:33
-
13:06
-
12:46
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:08
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:58
-
09:45
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
08:43
-
08:17
-
02:00
-
01:04
-
00:56
- 8 октября 2022
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:54
-
20:59
-
20:49
Партнерский контент