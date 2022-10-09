Серхио Перес: борьба с Леклером была очень жёсткой

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от Гран-при Японии. Представитель Мексики финишировал третьим, но из-за штрафа гонщика «Феррари» Шарля Леклера в итоговом протоколе занял второе место.



«Борьба с Леклером была очень жёсткой. Я пошёл в атаку в самом конце, но он отбивался изо всех сил и в какой-то момент выдавил меня, так что я считаю, что Шарль заслужил штраф.



Очень приятно подняться на подиум здесь, в домашней гонке для «Хонды», на глазах таких замечательных болельщиков. Второе место — хороший результат. Надеюсь, этот импульс позволит нам хорошо выступать до конца сезона», — приводит слова Переса SkySports.



Победителем гонки стал напарник Переса, Макс Ферстаппен. Он также завоевал титул чемпиона мира.

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