Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Японии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня на Гран-при Японии. Немецкий гонщик стартовал девятым и закончил гонку на шестом месте.



«Жаль, что мы проехали лишь половину гонки. Но, по крайней мере, люди смогли посмотреть хоть часть того, что планировалось. Мы находились в тепле в сухом месте, ожидая рестарта. Но предполагаю, что на трибунах сидеть было не так приятно.



У меня был очень хороший старт. Но затем я столкнулся с другим болидом в первом повороте. Я не мог видеть ничего. Возможно, меня понесло на воде или я допустил ошибку, но я потерял позиции.



Когда гонка возобновилась, мы приняли правильное решение и заехали в боксы. Это было отличное решение. После этого я полностью выложился и жал педаль газа в пол, как сумасшедший. Этот уикэнд получился великолепным, набрали восемь очков, это отличный результат. Жаль, что я в последний раз в карьере здесь выступил. Но просто хочу сказать «спасибо», — цитирует Феттеля пресс-служба команды.

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