Феттель: грустно в последний раз выезжать на трассу в Сузуке

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик показал девятое время. Его напарник Лэнс Стролл расположился на 19-й позиции.
«Здесь гораздо веселее, чем на других трассах! Я имею в виду, что скорости великолепны, в этом месте ты чувствуешь себя по-особенному, более эмоционально. За эти годы я получил огромное удовольствие от этой трассы, и сегодня у меня был замечательный день. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, но я просто очень рад находиться здесь.
В то же время мне немного грустно, потому что я в последний раз выезжал на эту трассу в квалификации. Не против, если завтра пойдёт дождь, — я не могу повлиять на погоду! Но думаю, что сырая трасса будет для нас неплохим вариантом. Надеюсь, мы сможем добиться успеха и правильно подобрать шины независимо от погоды. Мне становится грустно, когда я вспоминаю, что это будет последняя гонка в Японии перед уходом из Формулы-1», — сказал Феттель после квалификации.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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