«Не знаю, что они делали». Алонсо раскритиковал решения «Альпин» в ходе гонки
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо остался недоволен работой стратегов своей команды в гонке Гран-при Японии Формулы-1. Алонсо финишировал седьмым, почти опередив в конце финального круга Себастьяна Феттеля.
«Наша стратегия не сработала. Мы всё время принимали неправильные решения. Мы последними перешли на промежуточные шины и потеряли несколько мест, а потом остановились второй раз очень поздно, за шесть кругов до финиша. В итоге мы финишировали там же, где стартовали. Оба раза я просил по радио остановиться раньше. Должно быть, сегодня мой микрофон был отключён. Мы должны были остановиться за 10 или 12 кругов до конца, но я не знаю, что они делали. Мы упустили шанс», — приводит слова Алонсо AS.
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