Алонсо: надеюсь, у Ферстаппена будет более высокая конкуренция в следующем году

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал результат Гран-при Японии. Испанец завершил гонку на седьмом месте. Испанец поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который стал победителем Гран-при. Представитель Нидерландов также стал чемпионом мира во второй раз подряд.



«Это была весёлая, но очень хаотичная гонка. Я рад, что мы смогли выдать шоу в концовке, порадовали фанатов.



Мы набрали важные очки, но я думаю, что могли набрать их ещё больше. Было сложно соревноваться в таких тяжёлых условиях на мокрой трассе. Появлялась машина безопасности, были красные флаги, инциденты. Уверен, что всё это изучат, чтобы такое не повторилось.



Поздравляю Ферстаппена с победой в чемпионате. Это полностью заслуженная победа. Надеюсь, что в следующем году у него будет более высокая конкуренция!» — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.