Источник назвал сумму, на которую «Ред Булл» превысил разрешённый бюджет в 2021 году

Голландский журналист Эрик ван Харен сообщил подробности нарушения финансового регламента командой «Ред Булл».



«Несколько источников сообщают, что в «Ред Булл» действительно превысили бюджетный лимит в 2021 году. Но суммы достаточно мелкие. Речь идёт об $ 1-2 млн. И эти средства были потрачены не на развитие автомобиля, а на такие области, как кейтеринг и оплата больничных.



Вероятно, команда будет оштрафована. Этот вопрос будет решаться между командой и ФИА. Команда должна либо принять штраф, либо заявить об апелляции», — написал ван Харен в своих социальных сетях.



Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Это означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.