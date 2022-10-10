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Источник назвал сумму, на которую «Ред Булл» превысил разрешённый бюджет в 2021 году

Источник назвал сумму, на которую «Ред Булл» превысил разрешённый бюджет в 2021 году
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Голландский журналист Эрик ван Харен сообщил подробности нарушения финансового регламента командой «Ред Булл».

«Несколько источников сообщают, что в «Ред Булл» действительно превысили бюджетный лимит в 2021 году. Но суммы достаточно мелкие. Речь идёт об $ 1-2 млн. И эти средства были потрачены не на развитие автомобиля, а на такие области, как кейтеринг и оплата больничных.

Вероятно, команда будет оштрафована. Этот вопрос будет решаться между командой и ФИА. Команда должна либо принять штраф, либо заявить об апелляции», — написал ван Харен в своих социальных сетях.

Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Это означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.

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