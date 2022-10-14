Педро де ла Роса: дуэт Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла будет фантастическим

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса выразил мнение, что многие недооценивают пилота команды Лэнса Стролла.

«Я думаю, что Лэнса недооценивают. Посмотрите на его карьеру. Он побеждал во всех младших сериях Формулы, прежде чем попасть в «Королевские гонки». Сколько гонщиков могут похвастаться этим? Стролл и Алонсо имеют много общего — они очень хорошо стартуют, их результат на первом круге всегда впечатляет.



Посмотрите на старт Лэнса на Гран-при Японии в Сузуке на прошлой неделе. Удивительно, как он стартовал, обогнав Валттери Боттаса. Они очень преданные гонщики, это их объединяет. Лэнс чрезвычайно быстр и некоторые повороты способен проходить лучше всех.

Я с нетерпением жду возможности поработать с Лэнсом и Фернандо. Одному 23 года, а другому 41. Этот дуэт будет фантастическим. Алонсо будет очень хорошо работать со Строллом, потому что у них есть разница в возрасте. Фернандо зрелый и опытный гонщик. Они будут помогать друг другу становиться сильнее», — цитирует де ла Росу Racingnews365.

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