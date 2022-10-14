Чемпион IndyCar Алекс Палоу выступит за «Макларен» на тренировке Гран-при США

Чемпион IndyCar 2021 года, испанский автогонщик Алекс Палоу в следующие выходные выступит за «Макларен» на тренировке Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.

Также в «Макларене» объявили, что мексиканец Пато О’Уорд, выступающий в серии IndyCar, примет участие в свободных заездах за британскую команду на Гран-при Абу-Даби.



Отметим, что оба пилота тестировали в нынешнем сезоне прошлогодний вариант болида. Последний раз это было на Гран-при Австрии. При этом участие Палоу в свободных заездах является пунктом сделки, который позволяет ему участвовать в Формуле 1, оставаясь пилотом «Ганасси». К «Макларен» он присоединится в IndyCar в 2024 году.

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