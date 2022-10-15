Экс-чемпион NASCAR по совету врачей отказался от регулярных выступлений

Чемпион NASCAR Cup Series 2004 года Курт Буш объявил о том, что в следующем сезоне не будет выступать в гонках на полном расписании и уступит место в команде Майкла Джордана 23XI. Это решение Буш принял под давлением врачей, которые помогают гонщику восстанавливаться после полученной в конце июля в Поконо травмы.



«Врачи пришли к выводу, что в данный момент для меня лучше остановиться, и хотя благодаря «Тойоте» удалось добиться немалого прогресса, я пока не чувствую себя готовым. Мой главный приоритет — здоровье, и потому я не буду выступать в NASCAR Cup Series на полном расписании в 2023 году, — написал пилот в социальных сетях. — В этих соревнованиях участвуют лучшие из лучших, а я себя таковым сейчас не чувствую.



Я безмерно благодарен NASCAR и всем болельщикам за поддержку, которую испытывал все эти годы. Я по-прежнему конкурентоспособен, и, пусть мои обязанности в следующем году будут несколько иными, я продолжу полностью отдаваться этому спорту. И, если я вновь буду готов, вы наверняка увидите меня в отдельных гонках».



Курт Буш дебютировал в высшем дивизионе гонок сток-каров в 2000 году и на протяжении двадцати с лишним лет выступал на полном расписании. В 2004-м Буш в составе команды «Рауш» выиграл чемпионский титул, а затем перешёл в «Пенске», за которую выступал вплоть до скандала в 2011 году. Тогда Курт нахамил журналисту, инцидент снял один из болельщиков в паддоке, и Буш потерял место в команде.



Буш продолжил выступать, но три года гонялся за команды средней руки, пока не получил предложение от «Стюарт-Хаас» (принадлежащей Джину Хаасу), в составе которой вновь стал регулярно бороться за победы.



В сезоне-2022 Буш перешёл в созданную легендарным баскетболистом Майклом Джорданом команду 23XI, одержал победу в Канзасе и должен был выступить в плей-офф NASCAR Cup Series. Но после травмы в Поконо Курт снялся с финальной серии и на старт больше не выходил.



Добавим, что в команде 23XI Курта Буша в сезоне-2022 заменит Тайлер Реддик.