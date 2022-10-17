Вольф раскрыл, что сказал Расселлу, когда предлагал ему место в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что предложил место в команде Джорджу Расселлу только после того, как понял, что тогдашний пилот команды Валттери Боттас определился с тем, где продолжит карьеру.



«Лично я довольно рано понял, что хочу, чтобы Джордж был у нас в машине. Но я не спешил связывать себя обязательствами с Джорджем до тех пор, пока не стало ясно, что Валттери нашёл подходящее место. Я не общался с кем-либо из посторонних, ведь речь идёт об уважении к людям, которые мне небезразличны. И только когда сделка с Боттасом была заключена в августе, во время перерыва, я вернулся к Джорджу и сказал ему: «Ты в деле, мы хотим, чтобы ты был в машине». Нельзя отрицать, что ожидание для него длилось долго. Поэтому я также сказал: «Я сделаю то же самое для тебя». Думаю, он это понял», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: