Стало известно, когда «Хаас» может принять решение по второму пилоту на сезон-2023

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, когда команда рассмотрит вопрос о втором пилоте на сезон-2023.
«Решение по Шумахеру ещё не принято. Я буду честен: всё ещё 50 на 50. Мы не будем принимать решение между Остином и Мексикой просто потому, что нет времени. Следующий раз мы обсудим этот вопрос после Мексики, потому что у нас будет больше времени, чтобы разобраться с этим.
Как спортсмен ты всегда находишься под давлением. Шумахер знает, что должен выступать хорошо. Мы говорим об этом открыто. Давление — это не плохо, потому что вместе с давлением ты получаешь и возможность. И я думаю, что он хорошо с этим справится. Мы вернулись из Японии на одном самолёте, и он был в очень хорошем настроении. Он вырос в семье гонщиков и знает, что это такое. Это часть его работы», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
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