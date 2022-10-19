Перес: болельщики насладятся дублем «Ред Булл» в США!

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США.



«Я очень рад вернуться в Остин, сюда всегда интересно приезжать, это одна из моих любимых трасс в сезоне, а атмосфера в городе и на трассе просто невероятная. У нас есть важная работа, которую нужно выполнить в этот уикенд — мы хотим выиграть Кубок конструкторов, чтобы поддержать титул Макса в Японии. В прошлый раз мы доминировали, получив дубль, было бы здорово повторить это здесь, в США. Думаю, болельщики насладятся этим!



Что касается меня, то я хочу закончить сезон на второй позиции в личном зачёте, так что я больше, чем когда-либо, сосредоточен на том, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и добиться отличных результатов с командой», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.