Перес: болельщики насладятся дублем «Ред Булл» в США!

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США.
«Я очень рад вернуться в Остин, сюда всегда интересно приезжать, это одна из моих любимых трасс в сезоне, а атмосфера в городе и на трассе просто невероятная. У нас есть важная работа, которую нужно выполнить в этот уикенд — мы хотим выиграть Кубок конструкторов, чтобы поддержать титул Макса в Японии. В прошлый раз мы доминировали, получив дубль, было бы здорово повторить это здесь, в США. Думаю, болельщики насладятся этим!
Что касается меня, то я хочу закончить сезон на второй позиции в личном зачёте, так что я больше, чем когда-либо, сосредоточен на том, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и добиться отличных результатов с командой», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.
- 20 октября 2022
-
00:53
-
00:49
- 19 октября 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:58
-
21:53
-
21:47
-
20:59
-
20:36
-
19:28
-
19:25
-
18:54
-
18:50
-
17:41
-
17:32
-
16:50
-
16:28
-
16:00
-
15:01
-
13:45
-
13:15
-
11:58
-
11:44
-
11:38
-
10:49
-
10:38
-
09:43
-
00:36
-
00:31
- 18 октября 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:41