«Моё первое родео на подходе». Шварцман прибыл в Остин, где проведёт тренировку Формулы-1

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, сообщил, что прибыл в Остин, где он примет участие в первой тренировке Гран-при США в составе команды «Феррари».
«Всем привет! Моё первое родео на подходе», — написал в своих социальных сетях Роберт Шварцман.
Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана
Напомним, Шварцман заменит в первой тренировке Гран-при США Шарля Леклера. Ожидается, что Роберт примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит Карлоса Сайнса.
«Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США, включая и тренировку с участием Роберта Шварцмана.
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