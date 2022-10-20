Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Моё первое родео на подходе». Шварцман прибыл в Остин, где проведёт тренировку Формулы-1

«Моё первое родео на подходе». Шварцман прибыл в Остин, где проведёт тренировку Формулы-1
Комментарии

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, сообщил, что прибыл в Остин, где он примет участие в первой тренировке Гран-при США в составе команды «Феррари».

«Всем привет! Моё первое родео на подходе», — написал в своих социальных сетях Роберт Шварцман.

Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

Напомним, Шварцман заменит в первой тренировке Гран-при США Шарля Леклера. Ожидается, что Роберт примет участие в пятничной тренировке и на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман заменит Карлоса Сайнса.

«Феррари» прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США, включая и тренировку с участием Роберта Шварцмана.

Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки? Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022