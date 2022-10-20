Окон выступит на Гран-при США в шлеме, посвящённом Человеку-пауку. Фото

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон показал дизайн шлема, с которым он будет выступать на Гран-при США. Шлем посвящён персонажу Marvel Comics Человеку-пауку.
Фото: twitter.com/OconEsteban
Фото: twitter.com/OconEsteban
Фото: twitter.com/OconEsteban
После 18 этапов сезона-2022 Формулы-1 Эстебан Окон занимает восьмую позицию в личном зачёте чемпионата мира, имея в своём активе 78 очков. Лучшим результатом Окона в сезоне стало четвёртое место на Гран-при Японии. Лидирует в личном зачёте Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набравший 366 очков. На этапе в Японии Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира.
Напомним, Гран-при США пройдёт на «Трассе Америк» в Остине с 21 по 23 октября 2023 года. Этап состоится на этом автодроме уже в 10-й раз.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции всех сессий Гран-при США в эти выходные.
- 20 октября 2022
-
23:01
-
22:55
-
22:00
-
21:57
-
21:10
-
21:00
-
19:58
-
19:55
-
18:56
-
18:49
-
17:23
-
17:19
-
16:14
-
15:46
-
14:49
-
13:34
-
13:02
-
12:41
-
11:28
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:43
-
00:53
-
00:49
- 19 октября 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:58
-
21:53
-
21:47
-
20:59
-
20:36
-
19:28
-
19:25
-
18:54