Окон выступит на Гран-при США в шлеме, посвящённом Человеку-пауку. Фото

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон показал дизайн шлема, с которым он будет выступать на Гран-при США. Шлем посвящён персонажу Marvel Comics Человеку-пауку.

Фото: twitter.com/OconEsteban

Фото: twitter.com/OconEsteban

Фото: twitter.com/OconEsteban

После 18 этапов сезона-2022 Формулы-1 Эстебан Окон занимает восьмую позицию в личном зачёте чемпионата мира, имея в своём активе 78 очков. Лучшим результатом Окона в сезоне стало четвёртое место на Гран-при Японии. Лидирует в личном зачёте Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набравший 366 очков. На этапе в Японии Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира.



Напомним, Гран-при США пройдёт на «Трассе Америк» в Остине с 21 по 23 октября 2023 года. Этап состоится на этом автодроме уже в 10-й раз.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции всех сессий Гран-при США в эти выходные.